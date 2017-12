Catania, feste di lavoro

Non è tempo di vacanze per il Catania. Reduci dalla vittoria a Fondi, i rossazzurri hanno svolto una leggera seduta di scarico prima di rientrare da Napoli.

Gli etnei resteranno a riposo nella sola giornata di Natale e già martedì pomeriggio, per Santo Stefano, torneranno ad allenarsi in vista di Catania-Casertana, in programma sabato 30 dicembre alle 14.30.

Il calendario settimanale prevede sessioni pomeridiane mercoledì, giovedì e venerdì, quando, dopo la rifinitura, verranno diramate le convocazioni.

Per l’ultima sfida del 2017, Lucarelli conta di recuperare a pieno regime Bogdan, rimasto in panchina a Fondi, e Di Grazia, neppure convocato. Per gli altri indisponibili se ne riparlerà dopo la sosta.