Catania, ci sono tutti

Sono ben 26 i convocati dal tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, per l’amichevole con il Sion, in programma domenica alle 15 e valida come sesta edizione del Memorial Massimino.

Oltre alla presenza di tutti gli elementi reduci da problemi fisici, incluso Russotto, fanno parte del gruppo il neo acquisto Caccavallo, che potrebbe fare il suo debutto in rossazzurro proprio contro gli elvetici, e il portiere della Berretti Damiano Fabiani (classe ’99), entrambi alla prima chiamata.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 1 Fabiani, 22 Martinez, 12 Pisseri. Difensori: 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 20 Djordjevic, 21 Esposito, 33 Lovric, 19 Manneh, 15 Marchese, 13 Semenzato, 5 Tedeschi. Centrocampisti: 27 Biagianti, 17 Bucolo, 8 Caccetta, 23 Di Grazia, 18 Fornito, 10 Lodi, 32 Mazzarani. Attaccanti: 24 Caccavallo, 35 Correia, 11 Curiale, 29 Ripa, 34 Rossetti, 7 Russotto.