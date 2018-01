Il Trapani cade al Massimino

Derby alla Leonzio: in una partita equilibrata decisivo il gol in contropiede di Russo a metà ripresa

Non sarà un “clamoroso al Cibali”, ma può benissimo essere un “sorprendente al Massimino”. La Sicula Leonzio spiazza i pronostici e vince il derby contro il Trapani con il gol di Russo a metà ripresa. Un contropiede micidiale al quale i granata non sanno rispondere, in una gara piuttosto equilibrata che i lentinesi portano a casa con ordine e dedizione.

Poche occasioni nel primo tempo. La squadra di Calori controlla la palla, ma rischia di andare sotto: il nuovo arrivato Foggia può presentarsi col botto ma spara alto. Ci ripreva qualche minuto dopo in spaccata: ancora fuori.

L’azione più pericolosa del Trapani a ridosso dell’intervallo: Reginaldo serve Murano, il pallone scavalca la traversa.

Nel secondo tempo la partita si decide in due minuti, tra il 21′ e il 23′: prima Narciso respinge una sberla di Bastoni, poi la ripartenza di Bollino che consegna a Russo l’assist dell’1-0. C’è tempo, ma i granata non pungono. Anzi, la Leonzio sfiora il raddoppio con Bollino (Furlan para) e nel finale arriva l’espulsione di Minelli che certifica la resa trapanese.