Un rinforzo in difesa per il Siracusa. La società aretusea ha ufficializzato l’ingaggio del centrale Mattia Altobelli, classe ’95, prelevato in prestito dal Teramo.

Cresciuto nel vivaio del Pescara, Altobelli ha giocato in C con Foggia, Maceratese e Teramo, club nel quale ha militato nell’ultima stagione e mezza (10 presenze nel torneo in corso).