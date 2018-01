Leonzio, tre arrivi

Chiusura di mercato vivace per le squadre siciliane di Serie C. La Sicula Leonzio ritrova l’attaccante Giuseppe Sibilli, al ritorno in prestito in maglia bianconera nell’ambito di uno scambio di punte con l’Albinoleffe, che prende Francesco Bonfiglio tramite il Palermo, società proprietaria del cartellino dell’attaccante. E proprio dai rosanero i lentinesi hanno prelevato in prestito il centrocampista Davide Petermann. In mezzo arriva pure Matteo Monaco, acquistato da titolo definitivo dal Parma. Risoluzione consensuale, invece, con l’attaccante Diogo Tavares.

Movimenti in difesa in casa Siracusa. La società aretusea, dopo essersi garantita un’alternativa con l’innesto di Altobelli, ha ceduto il centrale Giangiacomo Magnani al Perugia. Il trasferimento è stato condotto in sinergia con la Juventus: il giocatore, che ha firmato un contratto quadriennale, completerà il campionato con gli umbri e poi passerà in bianconero. Il club azzurro ha poi ingaggiato un altro difensore: Luca Bruno, 21 anni, giunto in prestito secco dalla Pro Vercelli (4 presenze in B quest’anno).

Il Trapani ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Alessio Campagnacci, prelevato in prestito dal Siena, formazione con la quale ha collezionato 14 partite e 2 gol nel torneo in corso.

L’Akragas ha ceduto il centrocampista Vicente alla Juve Stabia e risolto anticipatamente il prestito dell’attaccante Filippo Franchi, che la Roma ha subito girato alla Reggina. Gli agrigentini hanno tesserato Idrissa Camarà, classe ’92, esterno offensivo della Guinea Bissau, prelevato in prestito dall’Avellino.