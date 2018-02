Due svincolati per Siracusa e Akragas

Il mercato di gennaio si è chiuso da un paio di giorni, ma grazie agli svincolati gli arrivi in casa Siracusa e Akragas non sono finiti.

La società aretusea ha ufficializzato l’ingaggio di Mario Marotta, esterno offensivo liberatosi dalla Casertana proprio poche ore prima della chiusura delle trattative e tesserato dal club azzurro sino a fine stagione. Napoletano, 28 anni, Marotta in passato ha giocato con Frattese e Juve Stabia. Nel campionato in corso ha collezionato 18 presenze e una rete con i campani prima di risolvere il proprio contratto.

Situazione analoga per l’Akragas cha ha formalizzato l’arrivo di Giulio Sanseverino, centrocampista, classe ’94, fresco di risoluzione col Pisa. Il nuovo acquisto del Gigante, contrattualizzato fino al prossimo 30 giugno e già a disposizione del tecnico Di Napoli, in C ha indossato le maglie di Pisa, Messina, Savoia e Perugia. Con il Pisa ha giocato anche in Serie B nella stagione 2016/2017 collezionando 17 presenze. Sanseverino è cresciuto nel settore giovanile del Palermo: con il club rosanero ha collezionato 3 presenze in Serie A e una in B.