Catania, tre rientri

Buone notizie da Torre del Grifo. Nella seduta odierna di allenamento, il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, ha ritrovato in gruppo Bogdan, Bucolo e Marchese, tutti reduci da noie fisiche (di carattere muscolare i primi due, lombosciatalgia il terzo) che li avevano messi fuori causa ad Andria.

I tre rossazzurri sono ora a completa disposizione dell’allenatore e torneranno regolarmente tra i convocati per la sfida interna col Cosenza. Ancora out, invece, Caccavallo e Russotto, che non rientreranno prima di marzo.

Domani, intanto, alle 11.30, nella sala conferenze di Torre del Grifo verranno presentati alla stampa in nuovi acquisti Brodic e Porcino.