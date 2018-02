Lucarelli prepara novità

La riproposizione di Blondett e Marchese tra i titolari, la collocazione di Barisic, il rilancio di Ripa e Di Grazia dal 1′. Sono diversi i nodi di formazione da sciogliere in casa Catania in vista della trasferta di Monopoli.

Le possibili novità oggetto di valutazione da parte di Lucarelli riguardano tutti i reparti. In difesa Blondett, ben comportatosi ad Andria, e Marchese, uno degli elementi di maggiore esperienza, sono più di un’alternativa ai titolari di domenica, in particolare a Tedeschi, parso un po’ in affanno contro il Cosenza, e Porcino.

Non è da escludere un cambio di modulo con il ritorno al 4-3-3, anche se in trasferta il Catania ha a lungo privilegiato il 3-5-2.

Barisic, il migliore dei rossazzurri nel 2-2 contro i calabresi, potrebbe essere confermato largo a destra, in una posizione peraltro non abituale per il giocatore, o venire impiegato da esterno d’attacco, insieme con Di Grazia nel caso in cui si optasse per il tridente. Anche Ripa punta a una maglia: in coppia con Curiale o al posto dell’ex trapanese.

Il tecnico, che cambierà qualcosa pure in mediana ma che dovrà verificare le condizioni fisiche di un paio di elementi, ha ancora qualche giorno per provare e decidere. La partenza per la trasferta di Monopoli è prevista venerdì dopo pranzo. Sabato mattina rifinitura in trasferta.