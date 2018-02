Lucarelli ritocca il Catania

Sono 22 i convocati dal tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, per la trasferta di Monopoli, in programma domenica pomeriggio alle 16.30 (radiocronaca in esclusiva su Radio Telecolor, commenti live su Telecolor).

Unici assenti, entrambi annunciati, gli infortunati Caccavallo e Russotto. In gruppo il capitano Biagianti, che però non è al top della condizione.

Lucarelli, che in settimana ha lavorato in prevalenza sul 3-5-2, cambierà più di qualcosa rispetto all’undici che ha pareggiato in casa con il Cosenza. Vicino il rientro dal 1′ di Marchese e Ripa.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 22 Martinez, 12 Pisseri. Difensori: 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Manneh, 15 Marchese, 13 Semenzato, 5 Tedeschi. Centrocampisti: 27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 18 Fornito, 10 Lodi, 32 Mazzarani, 8 Porcino, 6 Rizzo. Attaccanti: 9 Barisic, 14 Brodic, 11 Curiale, 29 Ripa.