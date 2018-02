La Sicula lo ferma, ma il Lecce ride

Uno 0-0 che piace a tutti: alla Leonzio perché può vantarsi di aver bloccato i primi in classifica, ai pugliesi perché allungano sul Catania

Un punto che piace a tutti. Alla Leonzio perché può vantarsi di aver bloccato la prima in classifica, al Lecce perché allunga sul Catania demolito a Monopoli. Per la squadra di Diana lo 0-0 è il quinto risultato utile consecutivo, mentre i pugliesi adesso sono a +7 sui rossazzurri.

Comincia la partita ed è subito traversa: la colpisce il giallorosso Saraniti. E’ di gran lunga l’occasione migliore di tutto il primo tempo, animato anche da una protesta dei ragazzi di Liverani per un contrasto sospetto tra Narciso e Torromino.

Da Monopoli arriva la notizia del momentaneo 2-0, così la capolista può dormire tranquilla. E addormentare anche la gara. Un solo sussulto per un gol annullato a Petermann, poi tutti contenti dello 0-0.

SICULA LEONZIO-LECCE 0-0

Sicula Leonzio (4-3-3): Narciso 6; Aquilanti 6.5 Camilleri 6.5, Gianola 6.5, Squillace 6.5; Petermann 6.5 (36′ st Cozza sv), Esposito 6 (28′ st Marano sv), D’Angelo 6; Arcidiacono 6 (24′ st Sibilli 6), Lescano 6 (23′ st Foggia 6), Bollino 6 (35′ st Russo sv). In panchina: Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, Granata, Davì, De Felice. Allenatore: Diana 6.

Lecce (4-3-1-2): Perucchini 6; Lepore 6, Cosenza 6, Marino 6, Di Matteo 5.5; Armellino 6, Arrigoni 6.5, Mancosu 6 (37′ st Legittimo sv); Costa Ferreira 6 (21′ st Selasi 6); Saraniti 6, Torromino 6 (21′ st Di Piazza 5.5). In panchina: Chironi, Ciancio, Gambardella, Riccardi, Valeri, Megelaitis, Caturano, Dubickas. Allenatore: Liverani 6.

Arbitro: Camplone di Pescara 6.5.

Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Cosenza. Angoli: 3-1 per il Lecce. Recupero: 0′, 3′.