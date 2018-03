Akragas ko, il Lecce scappa

Finisce come previsto, con i tre punti conquistati dalla prima in classifica sul campo dell’ultima, ma i 45 punti di distanza tra Akragas e Lecce non impediscono agli agrigentini di restare in partita fino al minuto 35′ del secondo tempo, quando la bordata di Pastore si scontra con la traversa anziché produrre l’1-1.

La capolista si salva e al 90′ chiude la gara con il gol del 2-0, ma non ci sarebbe nulla di scandaloso in un pareggio, considerato lo sforzo della squadra di Di Napoli. La differenza la fa la partenza pugliese: l’ex Saraniti, capocannoniere del girone, prima sbaglia mira, poi di testa batte Vono al 26′ su cross di Arrigoni.

Gli spazi per l’Akragas si restringono e i giallorossi controllano. Non ci sono distanze abissali, ma Perucchini rimane tranquillo fino a dieci minuti dalla conclusione: la deviazione sulla botta di Pastore spedisce la palla sulla traversa, poi il raddoppio di Dubickas (sempre di testa) spegne le speranze dei tifosi, compresi quelli del Catania.