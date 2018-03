Akragas, esonerato Di Napoli

AGRIGENTO – L’allenatore dell’Akragas, Raffaele Di Napoli, è stato esonerato. La decisione arriva il giorno dopo la ventesima sconfitta stagionale del Gigante, un umiliante 7-0 rimediato in trasferta contro la Juve Stabia.

Il presidente Silvio Alessi, domenica sera, aveva invitato il tecnico a dimettersi criticandone la decisione di non rientrare in sede con il gruppo.

La squadra agrigentina, sempre più vicina alla retrocessione diretta in Serie D e in preda a una crisi societaria che ne mette in discussione la sua stessa sopravvivenza, è stata momentaneamente affidata al vice Leo Criaco.