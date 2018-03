Lucarelli ne ritrova due

Biagianti e Ripa di nuovo in gruppo, Mazzarani ancora costretto a svolgere lavoro differenziato. Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, ritrova due elementi in occasione del consueto test infrasettimanale con la Berretti.

Se il recupero del capitano e del centravanti è cosa fatta, c’è ottimismo anche per il centrocampista, la cui presenza contro la Reggina potrebbe rivelarsi particolarmente importante in una domenica in cui mancherà per squalifica Lodi.

L’amichevole con la Berretti, articolata in due tempi da 40 minuti, ha visto gli etnei andare a segno dieci volte: doppiette per Curiale e Manneh, una rete a testa per Esposito, Porcino e Rizzo.