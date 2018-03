Catania, qualche ritocco

Sono 22 i convocati dal tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, per la sfida interna con la Reggina, in programma domenica alle 14.30 al Massimino.

Regolarmente in gruppo Mazzarani, così come Biagianti e Ripa. Out solo lo squalificato Lodi e gli infortunati Caccavallo, Fornito e Rossetti. Aggregato il giovane centrocampista Papaserio.

C’è pure Russotto, reduce dal permesso per la nascita del figlio e in fase di ripresa dopo un lungo stop: l’esterno d’attacco non ha comunque autonomia per 90′ ed è da considerare eventualmente impiegabile solo per un limitato scorcio di gara.

Lucarelli confermerà il 4-3-3 con alcune novità in formazione, dettate anche dai tre incontri in otto giorni imposti dal calendario. A centrocampo Biagianti, pur non al top, giocherà in mezzo. Spazio pure a uno tra Bucolo e Rizzo. In rialzo le quotazioni di Porcino, utilizzabile da esterno basso ma anche da mezzala o da laterale offensivo.

Questi la lista completa dei convocati. Portieri: 22 Martinez, 12 Pisseri. Difensori: 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Manneh, 15 Marchese, 13 Semenzato, 5 Tedeschi. Centrocampisti: 27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 32 Mazzarani, 28 Papaserio, 8 Porcino, 6 Rizzo. Attaccanti: 9 Barisic, 14 Brodic, 11 Curiale, 29 Ripa, 7 Russotto.