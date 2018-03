Bisceglie, regalo al Catania

I pugliesi a Trapani fermano la squadra di Calori sul 2-2 e permettono agli etnei di ritrovare il secondo posto in solitudine. Per i granata a segno Silvestri e Polidori

Regalo al Catania. Il Trapani rallenta inaspettatamente in casa, bloccato sul 2-2 dal Bisceglie, e lascia i rossazzurri da soli al secondo posto a una sola settimana di distanza dall’aggancio. Una gara maledettamente complicata per la squadra di Calori, che va sotto, ribalta il risultato ma viene raggiunta. E nel finale spreca moltissimo.

L’eroe degli ospiti è D’Ursi, che dopo due super occasioni fallite dai granata (Polidori colpisce l’esterno della rete a porta vuota e Scarsella manca il bersaglio di testa da pochi passi) porta in vantaggio i suoi con un preciso piatto destro. L’1-0 è troppo generoso per la squadra di Mancini, ma dura comunque non più di una manciata di minuti: punizione di Palumbo al 41′ e Silvestri in tuffo insacca di testa.

Scena simile al 4′ della ripresa: stavolta il cross è di Marras, sul palo opposto inzucca Polidori, che scavalca il portiere. Il ribaltone è servito, ed è anche il minimo rispetto alla netta superiorità trapanese. Ma il Bisceglie ha ancora qualcosa da dire: contropiede al 12′ e favoloso tiro a giro di D’Ursi che trova il 2-2.

I granata si buttano furiosamente in avanti alla ricerca del gol: ci vanno vicini con Corapi (incrocio dei pali su punizione) e Scarsella (deviazione mancata di un soffio), poi si arrendono.