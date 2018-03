Catania, niente pause

Settimana senza pause per il Catania. Come tutte le formazioni di Serie C, peraltro. Il turno infrasettimanale non consente giorni di riposo.

Reduci dalla trasferta di Bisceglie, i rossazzurri si sono allenati in mattinata a Corato per cominciare a preparare la sfida interna con la Paganese, in calendario domenica alle 14.30 al Massimino. Chi ha giocato al Ventura ha svolto una seduta di scarico, riscaldamento e partitella per tutti gli altri. In serata il rientro a Catania.

Venerdì, Biagianti e compagni in campo a Torre del Grifo dalle 14.30. Sabato pomeriggio, rifinitura seguita dalle convocazioni. Lucarelli, chiamato a gestire la terza partita in otto giorni, proseguirà con il turnover. Previste almeno 4-5 novità rispetto alla squadra schierata in Puglia.