Feralpisalò, prevendita bloccata

In differita tv e probabilmente senza tifosi in trasferta. E’ cominciata la marcia di avvicinamento a Feralpisalò-Catania, gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei play off in Serie C.

La sfida in programma mercoledì 30 alle 20.30 verrà trasmessa in differita su Rai Sport alle 22.30. Non è stato ancora comunicato se, come accaduto per Cosenza-Trapani, il match potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito di Rai Sport.

Intanto, il Feralpisalò ha sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Un atto dovuto dopo la pronuncia dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive secondo la quale l’incontro è “connotato da alti profili di rischio” con conseguente rinvio “alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore”.

Vanno ora determinate e poi formalizzate le restrizioni in materia: il divieto assoluto di trasferta per i sostenitori etnei non è ancora cosa fatta, ma si profila come l’ipotesi più probabile.