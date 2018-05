Palermo, l’ottimismo di Jajalo

Il centrocampista rosanero: “Arriviamo ai play off con tanta fiducia. Con Stellone siamo sulla strada giusta”

PALERMO – Da eterno criticato a elemento importante per la squadra. Il centrocampista del Palermo Mato Jajalo festeggia oggi trent’anni, essendo nato a Jaice il 25 maggio 1988, e mostra ottimismo per i play off.

“Arriviamo ai play off con tanta fiducia. Abbiamo fatto dei buoni risultati ultimamente – spiega il bosniaco sul sito ufficiale – Siamo sulla strada giusta con Stellone, lavoriamo da poco con lui e seguiamo bene la sua idea di calcio”.

“Infortunati? E’ sempre un bene avere tutti i giocatori a disposizione. In questo momento abbiamo alcuni giorni per recuperare alcuni giocatori importanti. Il mio campionato? Può andare sempre meglio, però sono contento. Un messaggio ai tifosi? Sappiamo tutti che queste partite sono importanti, loro ci possono dare tante energie dalle tribuna”,