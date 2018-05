“Perché il divieto ai tifosi?”

Feralpisalò-Catania senza sostenitori etnei, Bianco scende in campo: “Stupito da questa decisione troppo prudente, tra le due squadre non ci sono precedenti”

CATANIA – “Non spetta al sindaco valutare le decisioni dell’autorità preposta alla pubblica sicurezza ma mi stupisce il fatto che si sia presa la decisione di impedire ai tifosi del Catania di seguire la squadra nella trasferta di Salò”. Enzo Bianco dice la sua sul divieto ai supporter etnei di potere essere presenti alla stadio Lino Turina per la gara di playoff del campionato di Promozione di calcio con il Feralpisalò, nel Bresciano.

“Anche alla luce della mia esperienza nel settore – aggiunge il sindaco di Catania – la posizione del Dipartimento della pubblica sicurezza dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sembra eccessivamente prudente anche perché le due squadre non si sono mai incontrate e quindi non esiste alcun precedente dal quale possa scaturire un qualsiasi tipo di preoccupazione o allarme. Auspico quindi che la decisione possa essere mutata e i supporter del Catania possano sostenere, anche in trasferta, in maniera sportiva e civile, la squadra della loro città”.