Prevendita a quota novemila

Domenica si avvicina e la temperatura sale. Cresce l’attesa per Catania-Feralpisalò, gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C, e i numeri della prevendita lo ribadiscono chiaramente.

Il dato aggiornato dopo la prima giornata di apertura dei botteghini di piazza Spedini, andati ad aggiungersi agli altri punti vendita abituali, è di novemila biglietti staccati. Cifre destinate a salire per attestarsi, presumibilmente, attorno a quota quindicimila.

La società rossazzurra ha deciso proseguire la prevendita ai botteghini anche sabato, dalle 9 alle 19, e domenica, dalle 9.30 alle 14.

Previsto anche l’arrivo di una piccola rappresentanza di sostenitori Feralpisalò.