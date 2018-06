Catania, stop ai tifosi

Nessuna sorpresa. A Siena, per la gara d’andata delle semifinali dei play off di Serie C in programma mercoledì sera, non ci saranno tifosi provenienti da Catania.

Dopo la pronuncia dell’osservatorio del Viminale, che ha definito la gara del Franchi “ad alti profili di rischio”, è arrivata la determinazione del Casms che ha portato all’apertura del settore ospiti solo ai non residenti nella Regione Sicilia.

I rossazzurri potranno essere sostenuti, quindi, esclusivamente da tifosi etnei provenienti da altre parti d’Italia, come accaduto in occasione della sfida d’andata col Feralpisalò. I biglietti sono in vendita sino alle 19 di oggi ai seguenti prezzi: intero 10 euro, ridotto 8 euro per over 65, under 18 e donne, 5 euro per under 14.

Intanto, stamane è partita la prevendita per la partita di ritorno, in programma domenica sera al Massimino. Buoni i numeri registrati nei punti vendita autorizzati, anche se l’impennata arriverà dopo la partita di Siena.