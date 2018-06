Il Palermo è in finale

Un’autorete di Domizzi spiana la strada ai rosanero, nel finale La Gumina sbaglia un rigore. La sfida per un posto in Serie A sarà con la vincente tra Frosinone e Cittadella

PALERMO – Il Palermo è la prima squadra finalista dei play-off promozione di Serie B. Dopo l’1-1 dell’andata, i rosanero si sono imposti al ritorno per 1-0 al ‘Barbera’ grazie a un’autorete, dopo 4′, di Domizzi.

Nel finale, espulsione di Pinato ed errore dal dischetto di La Gumina. La formazione di Stellone sfiderà per un posto nella massima serie la vincente dell’altra semifinale che oppone il Frosinone al Cittadella (1-1 all’andata).

PALERMO (4-3-2-1): Pomini 7; Rispoli 6.5, Bellusci 6.5, Rajkovic 6.5, Aleesami 6; Gnahore’ 6.5, Jajalo 6.5, Murawski 6 (35′ st Fiordilino sv); Coronado 6, Trajkovski 6 (31′ st Rolando 6); La Gumina 6. In panchina: Posavec, Accardi, Struna, Moreo, Balogh, Fiore, Szyminski, Dawidowicz, Nestorovski, Ingegneri. Allenatore: Stellone 6.5.

VENEZIA (3-5-2): Audero 7; Andelkovic 6, Modolo 5.5 (15′ st Litteri 6.5), Domizzi 5; Bruscagin 6, Fabiano 5 (11′ st Falzerano 6), Stulac 6.5, Pinato 5, Garofalo 6; Geijo 6.5 (41′ st Zigoni sv), Marsura 6. In panchina: Vicario, Russo, Bentivoglio, Solito, Suciu, Frey, Cernuto, Zampano, Del Grosso. Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

RETI: 5′ Domizzi (autorete).

NOTE: giornata serena; terreno in buone condizioni. Spettatori: 28.150 circa. Al 44′ st Audero para un rigore calciato da La Gumina. Espulso: Pinato, al 37′ st, per gioco pericoloso. Ammoniti: Jajalo, Modolo, Coronado, Fiordilino. Angoli: 9-4 per il Palermo. Recupero: 1′; 5′.