“Stellone ci porterà in A”

PALERMO – “I play off sono sempre una lotteria ma andremo a Frosinone concentrati: sono convinto di avere in Stellone l’uomo che ci porterà in serie A”. Maurizio Zamparini ha fiducia assoluta nel tecnico voluto a stagione in corso al posto di Tedino.

Il Palermo si è aggiudicato il primo round della finale degli spareggi con “una bella prestazione, l’allenatore non ha sbagliato nulla anche se abbiamo sofferto tutti perché reagire dopo un gol del genere dopo 5 minuti – il riferimento alla perla di Ciano per il provvisorio vantaggio dei ciociari – era difficile. Ma la squadra l’ha fatto, ha giocato con tranquillità e ha dimostrato di avere una caratura superiore al Frosinone”.

Contento della risposta del pubblico (“E’ stata una bella festa per il Barbera, sono molto felice di aver rivisto di nuovo lo stadio pieno, significa che la città eè molto vicina alla squadra”), Zamparini spera che quelli di Frosinone “siano gli ultimi 90 minuti di sofferenza prima della gioia”.

“E’ importante che la squadra stia bene fisicamente e meglio del Frosinone – chiosa il patron del Palermo – ma è sempre una partita da prendere con le pinze. Siamo una squadra ben quadrata e andiamo a Frosinone per vincere, questo deve essere lo spirito”.