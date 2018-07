Siracusa, 25 convocati

Il Siracusa è pronto a mettersi in marcia. L’allenatore Peppe Pagana ha convocato 25 elementi per il ritiro di Troina, al via lunedì.

“Pur comprendendo che siamo solo nella fase di precampionato – ha detto il presidente Alì – sono molto curioso di vedere i primi passi di questa nuova creatura. Ovvio che sono previsti ancora interventi sul mercato e dunque l’organico a disposizione di Pagana subirà ulteriori variazioni, ma intanto intendo augurare buon lavoro ai nostri calciatori e a tutto lo staff”.

Questi i convocati. Portieri: Giuseppe Messina, Riccardo D’Alessandro, Loris Genovese. Difensori: Manuel Daffara, Stefano Boncaldo, Mariano Fernando Del Col, Giacomo Fricano, Giovanni Fricano, Daniele Liotti, Adrian Ezequiel Llesona, Giulio Mattei, Giulio Orlando, Marco Turati. Cenrtrocampisti: Marcelo Nahuel Alves Da Silva, Carmine Giordano, Vincenzo Mustacciolo, Facundo Gustavo Ott Vale, Marco Palermo, Talla Soure, Fernando Spinelli, Rodrigo Martin Tuninetti. Attaccanti: Emanuele Catania, Modou Diop, Federico Nahuel Vasquez, Giuseppe Furci.