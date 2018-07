Catania, il gruppo si allarga

Il gruppo rossazzurro si amplia. Andrea Di Grazia, Giuseppe Fornito, Giovanni Marchese e Mattia Rossetti si sono aggiunti agli uomini a disposizione del tecnico del Catania, Andrea Sottil, per la preparazione estiva a Torre del Grifo.

Si tratta di quattro elementi con posizioni differenti: Di Grazia ha il contratto in scadenza e l’ad Lo Monaco non intende farlo andare in campo sino a quando il giocatore non rinnoverà, Fornito, Rossetti e Marchese sono in cerca di collocazione.

Intanto gli etnei si sono dedicati alla quarta seduta consecutiva lavorando in palestra, completando esercitazioni tattiche per reparti e collettive e sostenendo una serie di ripetute sui 300 metri.

La campagna abbonamenti ha superato il tetto delle 500 tessere: al momento siamo giunti a quota 619.

Mercoledì, alle 12, a Torre del Grifo, le prime presentazioni dei nuovi acquisti: si comincia con i difensori Tommaso Silvestri e Simone Ciancio.