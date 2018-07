Salvi a Palermo, Narciso alla Sicula

La possibile rivoluzione legata ai ripescaggi non ferma il mercato delle squadre siciliane di B e C.

Nella cadetteria, il Palermo ha acquistato a titolo definitivo dal Cittadella il difensore Alessandro Salvi, classe ’88. Il laterale bergamasco, ex Albinoleffe, ha firmato un contratto biennale.

In C, la Sicula Leonzio ha trovato un accordo annuale con il portiere Antonio Narciso, classe ’80. L’estremo difensore pugliese vanta in carriera 369 presenze tra i professionisti, 38 delle quali collezionate la scorsa stagione tra i pali dei bianconeri. In carriera Narciso ha vestito le maglie di Grosseto, Foggia, Martina Calcio, Modena, Albinoleffe, Teramo, Gubbio, Triestina e Bari.