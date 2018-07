Bogdan e Tedeschi vanno via

Due cessioni dopo tanti acquisti. Il Catania sfoltisce l’organico con un paio di partenze in difesa, reparto già abbondantemente ritoccato in entrata.

Il primo a salutare è Luka Bogdan. Il centrale croato, 22 anni, lascia i rossazzurri dopo una stagione più che positiva (34 presenze e 2 gol) per passare a titolo definitivo al Livorno guidato da Cristiano Lucarelli, suo tecnico proprio a Catania. Bogdan ha raggiunto la Toscana in mattinata per poi firmare all’ora di pranzo il contratto quinquennale che lo lega ai labronici.

Va via anche Luca Tedeschi, altro giocatore messo nella lista dei partenti sin dall’inizio della gestione Sottil. Ormai raggiunto l’accordo con la Pro Vercelli, società alla quale passerà il difensore bolognese dopo una stagione a Catania (29 gare, 1 gol).