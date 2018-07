Leonzio: c’è Laezza, D’Amico rinnova

I lentinesi ingaggiano il difensore ex Reggina e prolungano il contratto del centrocampista. Coppa Italia Serie C: Siracusa nel girone con Reggina e Vibonese

Tra mercato e Coppa Italia, la Serie C, nonostante le molte incertezze dovute a ripescaggi e organici, si muove.

A Lentini la Sicula Leonzio ha perfezionato l’acquisto del difensore Giuliano Laezza, nato a Napoli, classe ’93. Centrale impiegabile anche come esterno destro di difesa, Laezza cresce nel settore giovanile del Napoli prima delle esperienze in Serie C con le maglie di Arzanese, Gubbio e Savoia. Nel gennaio del 2016 si trasferisce all’Agropoli in Serie D, prima di due stagioni nuovamente in Serie C. La prima con la maglia del Melfi (36 presenze e 2 gol) e la seconda con la Reggina, lo scorso anno (29/2).

La società del presidente Leonardi ha inoltre annunciato il rinnovo di un anno del contratto tra Sicula Leonzio e Andrea D’Amico. Il centrocampista, classe ’89, è stato protagonista con la maglia della Sicula fin dal 2015, con le due promozioni dirette dall’Eccellenza in serie D nel 2016 e, l’anno successivo, con la grande scalata verso il calcio professionistico e la C.

Prende intanto vita la Coppa Italia di categoria C. Si parte il 5 agosto con la prima giornata, gli altri due turni sono fissati il 12 e il 19. Anche quest’anno la vincitrice otterrà anche il pass per il primo turno della fase nazionale dei play-off. Ancora tante incognite: i gironi A, B, D, E e I, saranno completati dall’eventuale integrazione dell’organico delle società di Lega Pro da parte del commissario straordinario della Figc.

L’unica squadra siciliana in corsa è il Siracusa, che ha tesserato il portiere italo-senegalese Maurice Gomis, classe ’97, proveniente dalla Spal, ex Nocerina e Cuneo. Gli aretusei sono stati inseriti nel girone M con Reggina e Vibonese.

Questo il quadro completo dei raggruppamenti. GIRONE A: Albissola, Cuneo, X. GIRONE B: Gozzano, Pro Patria, X. GIRONE C: Pro Piacenza, Virtusvecomp Verona. GIRONE D: Arezzo, Lucchese, X. GIRONE E: Ravenna, Rimini, X. GIRONE F: Fano, Gubbio, Vis Pesaro. GIRONE G: Arzachena, Olbia. GIRONE H: Fermana, Rieti, Teramo. GIRONE I: Catanzaro, Paganese, X. GIRONE L: Bisceglie, Matera, Potenza. GIRONE M: Reggina, Siracusa, Vibonese.