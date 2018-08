Sainz Maza alla Leonzio

Uno spagnolo per la Leonzio. Miguel Angel Sainz Maza è il nuovo rinforzo dei lentinesi. L’esterno offensivo ha sottoscritto con la società bianconera un contratto annuale.

Prodotto della celebre cantera del Barcellona con cui ha giocato nella squadra B in segunda division, Sainz Maza, classe ’93, è approdato appena ventenne in Italia. Nel 2013/2014 ha vestito la maglia della Reggina, poi il passaggio al Foggia, squadra che ha caratterizzato la prima parte della sua carriera.

Con i rossoneri pugliesi si è imposto come giocatore di livello per la categoria, collezionando in tre anni vari successi: Coppa Italia e Supercoppa di Lega, fino alla promozione in B nel 2016/2017, condita da 28 presenze, 3 reti e 4 assist. La scorsa estate è passato al Pordenone, sempre in C e ha chiuso la stagione a Pisa. A fine campionato, il ritorno al Foggia per fine prestito. Adesso, a 25 anni, il passaggio a titolo definitivo alla Sicula Leonzio.

Sainz Maza è il terzo volto nuovo arrivato in casa bianconera nelle ultime tre settimane dopo l’attaccante Mattia Rossetti dal Catania e il difensore centrale Andrea Petta dal Brindisi.