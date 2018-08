Trapani, rinnovo per due

Il Trapani ha raggiunto l’accordo con Anthony Taugourdeau per il prolungamento di contratto per un ulteriore anno (scadenza giugno 2021). Il centrocampista francese era arrivato in Sicilia nell’estate dello scorso anno ed aveva disputato 9 partite, a causa anche di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso tempo.

Nella finestra di mercato invernale era ritornato, con la formula del trasferimento temporaneo al Piacenza (squadra dalla quale proveniva). Con la maglia del Piacenza ha disputato nella seconda parte del campionato 2017/2018 8 partite realizzando una rete. Rientrato a Trapani a fine campionato, ora Taugourdeau, che aveva un contratto in scadenza nel 2020, ha prolungato fino all’anno successivo.

Prolungamento di contratto anche per il centrocampista Francesco Corapi, che vestirà la maglia granata fino a giugno 2020. Corapi è arrivato al Trapani a gennaio scorso, nella finestra di mercato invernale, proveniente dal Parma ed ha totalizzato nella seconda parte dello scorso campionato 14 presenze, realizzando una rete.

I rinnovi dei due centrocampisti si aggiungono agli arrivi, tutti in prestito, del portiere Andrea Dini (prelevato dal Parma), dei difensori Stefano Scognamillo (Parma) e Juan Manuel Ramos (ex Catania, cartellino di proprietà del Parma), dei centrocampisti Pedro Costa Ferreira (Lecce) e Marco Toscano (Palermo) e degli attaccanti M’Bala Nzola (Carpi) e Francesco Golfo (Parma).