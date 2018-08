Blondett e Ripa vanno via

Giornata di mercato vivace per i colori rossazzurri. In concomitanza con il prolungamento delle trattative concesso alla Serie C dalla Figc (chiusura spostata alle 20 del 31 agosto), il Catania congeda a titolo definitivo due giocatori.

Il difensore Edoardo Blondett, prelevato lo scorso anno dal Cosenza, va alla Casertana. Destinazione Lentini, invece, per l’attaccante Francesco Ripa, che ha firmato un contratto biennale con la Sicula Leonzio.

La società lentinese ha ufficializzato l’arrivo di un altro ex Catania: il laterale destro Mirko Esposito, anch’egli vincolato per due stagioni.

In entrata, la dirigenza etnea lavora su Joel Baraye, 21 anni, terzino sinistro proveniente dall’Entella