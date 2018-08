Palermo, esordio senza acuti

SALERNO – Poche emozioni all’Arechi con il Palermo a recriminare per aver sprecato le migliori occasioni per fare bottino pieno a Salerno, soprattutto nel primo tempo.

L’occasione per spezzare l’equilibrio nella prima frazione di gara ce l’ha il Palermo. E’ il 27′ quando Salvi in posizione defilata sulla destra impegna in disperata ribattuta Micai.

E’ il momento migliore rosanero con Trajkovski che centra in pieno la traversa al 39′, sfruttando un errore di Migliorini. Risposta granata al 44′ con una conclusione a palombella fuori misura di Castiglia.

Nella ripresa la Salernitana recriminazioni per un tocco di mano in area di Rajkovic su Akpa Akpro, non sanzionato da Abbatista. Si vede Jallow al 25′, con una ciabattata parata a terra da Brignoli. Al 43′ Abbatista annulla il tap-in vincente di Bocalon su violenta punizione dai 30 metri di Di Gennaro.

SALERNITANA-PALERMO 0-0

Salernitana (3-5-2): Micai 6; Migliorini 5.5, Perticone 6, Schiavi 6; Casasola 6, Akpa Akpro 6, Di Tacchio 5.5 (33′ st Di Gennaro 6), Castiglia 6, Pucino 6; Vuletich 5.5 (19′ st Jallow 6), Djuric 5 (37′ st Bocalon 6). In panchina: Vannucchi, Mantovani, Odjer, Anderson D., Palumbo, Bocalon, Galeotafiore, Orlando, Anderson A., Mazzarani. Allenatore: Colantuono 6

Palermo (3-4-1-2): Brignoli 6; Rajkovic 6, Bellusci 6, Szyminski 6; Salvi 6.5, Murawsky 6, Fiordilino 6, Mazzotta 5.5 (30′ st Rispoli sv); Trajkovski 6.5 (32′ st Falletti sv); Nestorovski 5.5, Moreo 5.5 (19′ st Haas 5.5). In panchina: Pomini, Alastra, Accardi, Struna, Embalo, Fiore, Santoro, Pirrello. Allenatore: Tedino 6

Arbitro: Abbatista di Molfetta 5

Note: pomeriggio caldo, terreno in buone condizioni. Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Un centinaio di sostenitori del Palermo in Curva Nord. Al 14′ st incidenti fra tifosi rosanero in Curva Nord. Spettatori 12.979 compreso 4.085 abbonati, dato non ancora definitivo. Incasso non comunicato dalla societá. Al 15′ st allontanato Colantuono per protesta. Ammoniti: Pucino, Di Tacchio, Muravski, Bellusci. Angoli: 4-3 per il Palermo. Recupero: 0′; 3′.