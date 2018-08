Scaglia è del Catania

Luigi Scaglia è un giocatore del Catania. Il club etneo ha ufficializzato l’accordo, raggiunto un paio di giorni fa, con il laterale sinistro, prelevato in prestito secco dal Parma e allenatosi già nel pomeriggio con i nuovi compagni a Torre del Grifo.

Originario di Chiari, in provincia di Brescia, Scaglia, 31 anni, era stato messo fuori lista dai ducali, decisione che ha propiziato il trasferimento in Sicilia. Con l’ex parmense, gli etnei ampliano le opzioni sulla fascia sinistra aggiungendo un giocatore di esperienza dopo l’arrivo del ventunenne Baraye in prestito dall’Entella.

Nella sua carriera, l’esterno mancino, utilizzabile da terzino o in posizione più avanzata, ha totalizzato 251 presenze e 21 gol in B con le maglie di Brescia, Torino, Latina, Parma e Foggia. In C, Scaglia ha invece collezionato 95 presenze e 13 reti con Lumezzane, Cremonese e Parma, società con la quale ha conquistato la promozione tra i cadetti nel 2016-2017.