Bollino va, Garufo torna

La proroga del mercato di C mantiene vivo il panorama in terza serie. A Lentini, la Sicula Leonzio ha annunciato la rescissione del contratto con Mauro Bollino. L’attaccante palermitano, 11 gol con la maglia bianconera lo scorso anno, è destinato alla Fermana via Bari.

Il Trapani, dopo aver contrattualizzato per due stagioni l’attaccante Giacomo Tulli (ex Teramo), ha annunciato l’ingaggio con contratto annuale del laterale destro Desiderio Garufo, che ha già vestito la maglia granata nella stagione 2013/14, totalizzando 36 presenze in B. Garufo in passato ha indossato anche la maglia del Catania (23 presenze nel 2015-2016).

Risolto consensualmente il contratto con due giocatori della vecchia guardia come Giordano e Spinelli, il Siracusa ha invece tesserato l’attaccante argentino Francesco Daniel Celeste, 24 anni, ex Boca Juniors, Freamunde (Portogallo) e Quilmes.