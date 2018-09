Balata: “Fiducioso per venerdì”

ROMA – “Siamo partiti in 19 perchè eravamo in 19, ma di questo non voglio parlare perchè ho il massimo rispetto per le autorità giudiziarie. Attendo fiducioso la decisione di venerdì, certamente”. Così Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, a margine della presentazione del programma Rai “B come Sabato”, a proposito della decisione sui ripescaggi del Collegio di Garanzia attesa per venerdì.

Balata ha espresso stima nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, prendendo spunto dall’incontro odierno a Palazzo Chigi con le componenti “ribelli” della Figc: “Ritengo che il sottosegretario Giorgetti sia una persona di grande equilibrio ed esperienza. Noi siamo disponibili a incontrarlo, spiegando le nostre ragioni, ma non mi risulta che oggi si parlerà della Lega di Serie B. Penso che il governo abbia una grande responsabilità: quella di mettere il calcio, dal punto di vista normativo, in condizioni di riprendere un percorso virtuoso di crescita”.