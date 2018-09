Collegio Garanzia, ecco il calendario

ROMA – La prossima sessione di udienze a sezioni unite del Collegio di Garanzia, presieduta da Franco Frattini, si terrà venerdì 7 settembre, a partire dalle 12, presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico. Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati:

1) Assemblea Figc, ricorso presentato congiuntamente da Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro, Associazione italiana calciatori e dalla Associazione italiana arbitri contro il Coni e nei confronti della Figc, per la proroga del commissariamento

2) Decisione corte federale Figc sui criteri per i ripescaggi, ricorsi presentati da Ternana, Siena e Pro Vercelli contro il Novara e nei confronti di Figc, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro

3) Delibere Assemblea Lega Serie B su blocco ripescaggi e campionato Serie B a 19 squadra, ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli contro la Lega B e nei confronti di Figc, Lega A, Lega Pro, Novara, Siena, Virtus Entella e Catania

4) Delibere commissario straordinario Figc su modifica Noif e campionato serie B a 19 squadre, ricorsi di Ternana e Pro Vercelli nei confronti di Figc, Lega B, Lega A, Lega Pro, Novara, Seina, Virtus Entella e Catania

5) Calcio femminile Serie A e B, ricorso presentato dalla Figc contro la Lnd e nei confronti delle societa’ ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese; B) ricorso presentato congiuntamente, dalle societa’ di calcio femminile ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Giovanile Lavagnese contro la Lnd e nei confronti della Figc per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc.