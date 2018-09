Il giorno del giudizio

ROMA – Ha preso il via innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, al Salone d’Onore del Coni, la maxi-udienza sui tanti temi relativi al calcio. Il presidente del Collegio, Franco Frattini, dovrà valutare con il suo pool i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la delibera del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, di bloccare i ripescaggi in Serie B a 19 squadre.

Da valutare anche il ricorso dei club, con l’aggiunta dell’Entella (che ha presentato domanda di ripescaggio per il caso delle plusvalenze del Cesena), sulla sentenza della Corte d’appello federale che ha annullato l’efficacia della norma che pone il veto sul ripescaggio ai club colpiti da condanna per illecito sportivo e amministrativo nelle ultime tre stagioni.

Dall’esito della decisione dipenderanno i format dei campionato di Serie B e C. Per la serie cadetta, iniziata lo scorso 24 agosto, c’è la possibilità del ritorno a 22 squadre. Il Collegio valuterà anche il ricorso delle componenti federali ‘ribelli’ al commissariamento della Federcalcio sulla proroga di quest’ultimo e la necessità di convocare l’assemblea elettiva, anche se nel frattempo Fabbricini ha ufficializzato la data del voto al prossimo 22 ottobre.

La seduta è iniziata con la discussione del ricorso della Figc e di diversi club sulla gestione dei campionati di vertice di calcio femminile, tornati sotto l’egida della Lega nazionale dilettanti. La volontà della Federcalcio e dei club femminili è invece quella di riportare la gestione dei massimi tornei nell’alveo della Figc lasciando alla Dilettanti solo la gestione dei tornei interregionali.

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il ricorso contro la proroga del commissariamento Figc. “Faremmo un torto e un danno a tutti se facessimo uscire da questa udienza un obbrobrio giuridico che ovviamente ci porterebbe al Tar. Il commissario Fabbricini si deve fermare, con la convocazione dell’assemblea elettiva i suoi poteri cessano”, ha detto l’avvocato Giancarlo Viglione, per conto delle componenti federali ‘ribelli’ (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia), rivolgendosi al Collegio di Garanzia in merito al ricorso contro la proroga del commissariamento della Figc. Nonostante sia stata convocata l’assemblea elettiva per il 22 ottobre, per le componenti persiste “il diritto di sapere se la pensate come l’autorità di vigilanza o no sull’illegittimità (della proroga del commissariamento, ndr) e in via subordinata se il commissario ad acta può inserire nello statuto i nuovi principi informatori con le quote rosa”.

Per la Procura generale del Coni, invece, “la materia del contendere è cessata con la convocazione dell’assemblea elettiva”, come evidenziato dall’avvocato Federico Vecchio. “Il commissario ha una serie di poteri – ha aggiunto Vecchio – agisce per conto della Federazione e ritenere che oggi la funzione del commissario termini con la convocazione dell’assemblea sarebbe incomprensibile. Ci sarebbe una terra di nessuno davanti a noi difficile da comprendere come colmare”. Dello stesso avviso anche l’avvocato Alberto Angeletti per conto del Coni: “Non capisco quale interesse perseguono le componenti federali che vogliono andare avanti con il ricorso – le parole di Angeletti rivolgendosi al Collegio -. Tutto quello che è stato fatto fino a oggi, come nuove Noif o l’adeguamento elettorale, sono fatti nuovi successivi al ricorso: servirebbe un nuovo ricorso”.