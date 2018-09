Catania, la beffa è servita

Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati e improcedibile l’istanza sui ripescaggi. La decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del collegio, Franco Frattini.

“Per la prima volta nella mia carriera da presidente – ha spiegato Frattini – ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua a 19 squadre”.

Frattini ha spiegato il motivo per la ritenuta inammissibilità dei ricorsi sul ripescaggio in Serie B: “Io optavo per un campionato a 22 squadre con l’accoglimento dei ricorsi – ha precisato Frattini – Il collegio ha ritenuto di confermare il torneo a 19 con una pronuncia di inammissibilità in cui si dice che sostanzialmente quei ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia endofederale, quindi sono inammissibili per avere sbagliato il giudice al quale rivolgersi”.

Secondo Frattini, i club che ambiscono al ripescaggio (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara e Entella) “potranno – ha anticipato – se lo vorranno, ripartire davanti al Tribunale federale della Figc e proporre le stesse contestazioni”.

“Per me il comunicato 54 (sui criteri di ripescaggio pubblicato dalla Federcalcio il 30 maggio 2018, ndr) sarebbe rimasto in vigore”, ha aggiunto Frattini. “La spaccatura nel Collegio? Perché io non condivido la pronuncia di inammissibilità e ho il dovere di dirlo – ha sentenziato Frattini – Su di me nessuna pressione, credo che il Collegio di Garanzia abbia ragionato su ipotesi molto diverse al suo interno e queste ipotesi molto diverse hanno portato a divergenze che nella storia del Collegio di Garanzia non c’erano mai state”.

Il Catania si aggrappa al ricorso presentato al Tfn (discussione prevista domani alle 14), ma intanto a ruota arriva la comunicazione della Lega Pro che ha fissato per domani, alle 11.30, nella sede di Firenze la presentazione dei calendari del campionato di Serie C 2018-2019.

In aggiornamento