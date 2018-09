Musumeci, appello a Frattini

Anche Nello Musumeci interviene sul caos in Serie B. Il presidente della Regione Sicilia ha lanciato un appello a Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, affinché intervenga per sbloccare la situazione.

“Al presidente Franco Frattini – ha detto Musumeci – chiediamo un atto di coraggio che serva a riportare chiarezza e ordine in un contesto sportivo divenuto caotico oltre ogni limite”.

“Il Collegio di garanzia del Coni – ha aggiunto il presidente della Regione – ha tutta l’autonomia necessaria per dirimere una controversia disarmante che ha creato e continua a creare alla città di Catania un danno per il quale forse nessuno pagherà. L’ho già detto un mese fa al presidente Malagò e lo ripeto: prima si chiude questa vergognosa pagina della storia del calcio italiano e meglio sarà, per tutti”.