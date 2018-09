Caos Serie B, Frattini rilancia

Franco Frattini rilancia. Di fronte a una situazione sempre più intricata dopo la sospensiva del Tar del Lazio che ha accolto i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana e con i campionati di B e C a rischio la paralisi, il presidente del Collegio di Garanzia del Coni affida a un tweet la sua proposta per sbloccare la situazione.

Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto Tar Lazio — Franco Frattini (@FrancoFrattini) 17 settembre 2018

In sostanza, tutte le parti in causa dovrebbero presentarsi subito davanti al Collegio di Garanzia rinunciando alla tempistica fissata a garanzia delle stesse parti. Frattini, tra l’altro, con un secondo tweet ha precisato che una eventuale pronuncia sulla Serie B a 22 squadre non lo vedrebbe coinvolto dopo la sua pubblica presa di posizione sulla materia.