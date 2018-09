Il Tar boccia il Tar

Il caos Serie B sconfina nel ridicolo. Il protagonista dell’ennesima puntata di una vicenda sempre più surreale è il Tar del Lazio che ha revocato i decreti cautelari monocratici con i quali il medesimo tribunale amministrativo (stessa sezione, diverso presidente) sabato scorso ordinò il riesame delle posizioni di Ternana e Pro Vercelli ai fini di un possibile ripescaggio. Con due nuovi provvedimenti, il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo ha revocato la precedente decisione, fissando il 26 settembre la camera di consiglio per la valutazione collegiale della vicenda.

Dopo aver fatto un excursus temporale della vicenda e dato indicazione delle istanze motivate – di revoca o modifica dei decreti cautelari – presentate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Tar ha ritenuto che allo stato è venuto meno il presupposto dell’estrema gravità e urgenza previsto dal codice e che avrebbe potuto fondare un eventuale accoglimento della domanda cautelare monocratica “dal momento che, come rappresentato dalle parti resistenti, le partite del 19.09.2018 sono state rinviate dalla stessa Lega Pro e, quindi, nessun pregiudizio può derivare a parte ricorrente”.

Il presidente di sezione del Tar ha poi ritenuto “prevalente l’interesse pubblico al regolare svolgimento del campionato così come calendarizzato dalle rispettive leghe professionistiche”, e vista “l’udienza straordinaria per la trattazione in Camera di Consiglio delle istanze cautelari, ove presentate, nei ricorsi relativi all’avvio dei campionati di calcio, fissata per il giorno 26.09.2018”, al fine di assicurare “una quanto più sollecita definizione delle istanza cautelari, nel rispetto delle norme del codice del processo amministrativo e in osservanza dei principi della pienezza del contraddittorio e della collegialità del giudizio del Giudice Amministrativo”.

Alla luce delle considerazioni esposte è stato quindi deciso di revocare i precedenti decreti e di aggiornare la decisione all’udienza del 26 settembre. Il presidente Franco Frattini ha rinviato al 28 settembre prossimo, alle 14.30, l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. L’eventuale seconda udienza relativa ai criteri di ripescaggio è stata invece fissata il primo di ottobre, alle 14.