Matera-Catania rinviata. E poi?

Il Catania non giocherà neppure a Matera, ma potrebbe debuttare nel campionato di Serie C il 29 settembre a Rende. E’ quanto stabilito dalla Lega Pro, che stamane ha disposto il rinvio di tutte le partite delle società ripescabili in B (Novara, Siena, Ternana e Pro Vercelli) nonchè quella della Viterbese (a causa della contestata collocazione nel girone C messa in dubbio dagli sviluppi dei ricorsi) anche per quel che riguarda il turno infrasettimanale in calendario martedì e mercoledì prossimo.

Una decisione dettata però solo da “oggettive difficoltà organizzative che sarebbero costrette a sostenere le società summenzionate e quelle che andrebbero ad affrontarle, che già hanno subito evidenti disagi, nel disputare le gare fissate nel turno infrasettimanale”.

La Lega Pro, inoltre, ha annunciato il regolare svolgimento delle gare di campionato della quarta giornata (29 e 30 settembre) anche per le ripescabili, essendo venuto meno il presupposto relativo al rinvio delle partite precedenti in ragione della revoca dei decreti cautelari monocratici del Tar del Lazio n. 5411/2018 e n. 5412/2018 dello scorso sabato per mano della medesima sezione dello stesso Tar.

Se così fosse, il Catania esordirebbe in trasferta col Rende sabato 29 settembre alle 20.30. Prima di quella data, però, restano calendarizzate la camera di consiglio del Tar del Lazio sulla richiesta di sospensiva di Ternana e Pro Vercelli (26 settembre), l’udienza della prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni sul format della B e quella del Tfn sul ricorso del Catania (entrambe il 28 settembre).