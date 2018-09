Catania, nuovo programma

Il calendario c’è, adesso resta da capire se verrà rispettato. In attesa di una pronuncia del Tar sulla richiesta di sospensiva avanzata da Pro Vercelli e Ternana che potrebbe bloccare tutto nuovamente (udienza prevista domani), la Lega Pro ha definito il programma delle partite del Catania e delle altre ripescabili con riferimento al quarto e al quinto turno di campionato.

Secondo quanto comunicato, la squadra di Sottil, che non ha ancora giocato una sola partita di campionato, debutterà in trasferta col Rende sabato prossimo alle 16.30 e farà il suo esordio interno il 6 ottobre alle 18.30 con la Vibonese.

Fissati gli impegni anche delle altre società coinvolte nel caos Serie B (Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana) mentre sono state rinviate a data da determinarsi le gare della Viterbese, club che ha protestato per la collocazione nel girone C della Serie C minacciando il ritiro e che in base a eventuali rispecaggi potrebbe essere riposizionato in altro raggruppamento.