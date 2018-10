Figc, Gravina si candida

ROMA – Gabriele Gravina è candidato alla presidenza della Figc nelle prossime elezioni del 22 ottobre: l’ufficializzazione della scelta di Lega Dilettanti, Lega Pro, Aia e Aiac arriva dopo che il Collegio di garanzia ha formulato il suo parare sulla nuova legge sul limite di mandati, dichiarando candidabile alla guida della Figc Gravina e incandidabile Giancarlo Abete. Non sono candidabili al consiglio federale neanche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il presidente dell’Associazione arbitri, Marcello Nicchi.

L’Aic, invece, per il momento resta a guardare. “Non ci sono ad oggi candidati dell’Aic per la presidenza della Federcalcio, nell’assemblea di oggi non abbiamo espresso alcun nome e probabilmente non lo faremo. Lunedì convocheremo un direttivo e affronteremo il tema in quel giorno, che coinciderà con il termine ultimo previsto per le candidature. Quando sapremo i nomi di chi sarà candidato, discuteremo sul da farsi”, ha dichiarato il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, al termine dell’assemblea odierna. Una lunga riunione tra i delegati, di oltre tre ore, in cui le discussioni non sono mancate. “La cosa che vogliamo rimarcare è la compattezza del nostro 20% – ha proseguito Tommasi -. Siamo usciti dalla discussione con le altre componenti visto come è andata, ma quello che abbiamo scritto resta e rimane. Così come resta la nostra disponibilità di essere al tavolo per le riforme”.

Per quel che riguarda la Lega di Serie A, venerdì in assemblea “ci sarà una proposta di un nome nuovo” per la presidenza della Figc e “speriamo che tutti possano convergere”. Ad annunciarlo è il presidente del Genoa Enrico Preziosi, spiegando che il candidato “non deve necessariamente arrivare dal mondo del calcio”. “Non ho niente contro Gravina ma non credo sia quello il nostro candidato – ha aggiunto -. Abbiamo il 12% ma siamo il motore del calcio italiano, chiunque volesse andare contro la Serie A lo faccia pure con quello che ne può conseguire”.