Marotta al debutto

Il debutto di Marotta e il punto interrogativo su Barisic. La vigilia dell’esordio casalingo del Catania in campionato è caratterizzata da due temi principali di formazione.

Contro la Vibonese, di scena sabato alle 18.30 al Massimino, Sottil schiererà dal 1′ Marotta, che ha scontato la squalifica.

Qualche dubbio sulla trequarti, dove i sicuri di un posto sono Lodi e Manneh. I problemi al tendine rotuleo accusati da Barisic potrebbero fermare lo sloveno, che figura comunque tra i 22 convocati.

Qualora Barisic, le cui condizioni verranno ulteriormente valutare sabato mattina, non dovesse farcela, potrebbe trovare spazio dal 1′ Andrea Vassallo, alternativa naturale al numero 7 rossazzurro. Sottil sta comunque prendendo in considerazione anche altre opzioni.

Occhio a Baraye, entrato bene nella ripresa a Rende al posto di Scaglia e in corsa per una maglia. Torna in gruppo Ciancio, resta out Llama. Assente pure Mujkic, impegnato con la Bosnia Under 19 nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Questa la lista completa dei 22 convocati. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 23 Simone Ciancio, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 8 Luigi Alberto Scaglia, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampisti: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 29 Alessio Rizzo, 18 Giuseppe Rizzo. Attaccanti: 7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 10 Alessandro Marotta, 20 Andrea Vassallo.