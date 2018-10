Catania, rotazione sulle fasce

Dalla Paganese al Monopoli. La lunga trasferta del Catania riporta in campo gli etnei a soli tre giorni di distanza dal poker realizzato sabato.

Il recupero della prima giornata contro i biancoverdi guidati da Peppe Scienza, ex di turno, richiama alla memoria la brutta batosta della scorsa stagione. Quel 5-0 può rappresentare uno stimolo in più per Biagianti e compagni, che dopo la vittoria di Pagani non sono rientrati in sede andando in ritiro in Puglia.

Gli impegni ravvicinati propiziano il turnover, ma Sottil non è intenzionato a rivoluzionare la squadra. Probabile la conferma della difesa a tre e del duo Marotta-Curiale in avanti (due reti a testa contro la Paganese).

Le novità riguarderanno il centrocampo, dove Calapai e Baraye sono pronti a rilevare Ciancio e Scaglia sulle fasce. In mezzo, invece, Angiulli si candida per una maglia dal 1′.

I convocati, 23, sono gli stessi di Pagani, con l’aggiunta di Vassallo, che ha scontato la squalifica. Ancora out gli infortunati Giuseppe Rizzo e Barisic. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 23 Simone Ciancio, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 8 Luigi Alberto Scaglia, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampisti: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 16 Cristian Ezequiel Llama, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 29 Alessio Rizzo, 18 Giuseppe Rizzo. Attaccanti: 7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 10 Alessandro Marotta, 24 Adis Mujkic, 20 Andrea Vassallo.

La squadra rientrerà a Catania mercoledì mattina partendo dall’aeroporto di Bari. Nel pomeriggio, alle 16.30, allenamento a Torre del Grifo.