Ripescaggi, caos senza fine

MILANO – Un consiglio federale d’urgenza per affrontare la situazione della Serie B, dopo la sentenza del Tar del Lazio e la decisione della Lega di B di impugnarla al Consiglio di Stato, è stato convocato per martedì 30 ottobre dal neoeletto presidente federale, Gabriele Gravina.

“Chi pensa di riportare in capo a questa governance – ha detto Gravina – la responsabilità dell’attuale situazione sul format del campionato di Serie B, la cui gravità è sotto gli occhi di tutti, così come ben evidenziato dalle ordinanze del TAR del Lazio, ha sbagliato indirizzo. A tal proposito ho deciso di convocare tempestivamente il Consiglio Federale, unico organo statutariamente competente per decidere”.

Vi parteciperanno, oltre a Claudio Lotito, anche Marcello Nicchi, Damiano Tommasi e Umberto Calcagno, che secondo la Corte federale d’appello hanno i requisiti di eleggibilità. Il dg Uva non ci sarà, avendo ricevuto una lettera che lo sospende dalla funzione. “Dobbiamo fare valutazioni sulle posizioni di vertice”, è la posizione che trapela dalla Figc.

Si prevedono altri giorni di passione, quindi, prima di arrivare ad una soluzione, con campionati di B e C sospesi in un limbo, mentre il Collegio di garanzia dello sport, respingendo un’istanza della Pro Vercelli, si dichiara incompetente sui ripescaggi, affidando il tutto al Tar, e la Caf federale ribadisce invece l’inammissibilità dei ricorsi presentati da Catania, Robur Siena e Pro Vercelli contro il blocco dei ripescaggi in Serie B confermando la decisione adottata lo scorso 1 ottobre dal Tribunale federale nazionale, che aveva giudicato “non sindacabile sotto il profilo della legittimita'” il provvedimento adottato dal commissario straordinario Roberto Fabbricini.

Intanto, la Lega Pro, dopo la sospensione delle partite di ieri di Pro Vercelli, Ternana, Novara e Siena, ha disposto la sospensione delle gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense fino a data da determinarsi.