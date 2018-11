Pazienza per il Siracusa

Michele Pazienza è il nuovo allenatore del Siracusa. Dopo le dimissioni di Pagana e il traghettatore Raciti, peraltro vittorioso contro la Cavese, la società aretusea ha ufficializzato l’accordo con l’ex centrocampista di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna.

Da allenatore, Pazienza, 36 anni, originario di San Severo, ha guidato la Berretti del Pisa per poi passare alla prima squadra dello stesso club.

“Il mio primo obiettivo – ha dichiarato il neo allenatore del Siracusa nella conferenza stampa di presentazione – è fare innamorare la città di questa squadra. Conosco i ragazzi, ho avuto il modo di vederli più volte all’opera in partita”.

“Il derby col Catania? So quanto sia sentito dai nostri tifosi. Va affrontato con la serenità giusta, non bisogna caricare il gruppo di ulteriori pressioni. Cercherò di portare la squadra in questi due giorni a fare una grandissima prestazione mercoledì sera”.

Il club ha ufficializzato anche l’ingresso in società del nuovo vicepresidente Costanza Castello.