Siracusa, ci vuole Pazienza

Seconda sconfitta di fila per il Siracusa targato Pazienza. Dopo il derby di Catania, gli aretusei perdono pure nella trasferta contro il Francavilla, a sua volta fresco di cambio di guida tecnica (debutto per Trocini, chiamato a rilevare l’esonerato Zavettieri).

La partita la sblocca una conclusione mancina di Sarao su sponda di Sparacello poco dopo la mezz’ora di gioco. I siracusani, che sino a quel punto avevano rischiato solo su un tentativo di Monaco oltre il montante, non riescono ad essere efficaci in avanti e prima dell’intervallo vengono salvati da Messina su un tiro di Sparacello.

Un diagonale a lato di Sarao apre la ripresa, nella quale, dopo un quarto d’ora, Pazienza decide di buttare nella mischia Catania, tenuto inizialmente in panchina. Bisogna però attendere quasi 70 minuti per vedere gli ospiti davvero pericolosi: Vazquez evita il fuorigioco e sull’uscita del portiere Tarolli si ritrova a concludere da posizione defilata non riuscendo a inquadrare lo specchio della porta.

Il Siracusa conferma i propri problemi in attacco e non riesce più a creare concrete occasioni per il pari. E’ invece il Francavilla a impegnare nuovamente Messina, bravo due volte su Partipilo.

Gli aretusei restano in dieci per l’espulsione di Palermo, causata da un parapiglia scoppiato nei pressi della panchina ospite, e nel recupero subiscono pure la seconda rete, firmata da Partipilo con un pallonetto.

a breve tabellino e pagelle