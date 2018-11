Catania, si torna all’antico

Sono 22 i convocati per l’impegno esterno del Catania contro la Juve Stabia, in programma allo stadio Menti sabato alle 18.30.

Resta a casa Calapai, uscito anzitempo contro il Catanzaro e fermato da una contrattura. Torna in gruppo Llama, seppur non al meglio dopo lo stop per una noia muscolare a un polpaccio.

Dopo aver rimediato due sconfitte nelle ultime tre gare, i rossazzurri hanno bisogno di voltare pagina e anche in chiave tattica si annunciano cambiamenti col ritorno alla difesa a quattro.

Questa la lista completa dei convocati per la trasferta di Castellammare di Stabia, vietata ai tifosi rossazzurri. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 23 Simone Ciancio, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 8 Luigi Alberto Scaglia, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampista: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 16 Cristian Ezequiel Llama, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 18 Giuseppe Rizzo, 29 Alessio Rizzo. Attaccanti: 7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 9 Alessandro Marotta, 20 Andrea Vassallo.